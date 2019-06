Examenuitslag: 'Een beetje plagen hoort er wel bij'

Leerlingen uit de hele regio hebben woensdag te horen gekregen of ze geslaagd zijn of niet. Niet alleen voor hen is het een speciale dag, ook de mentoren vinden het spannend.

"Ik vind dit eigenlijk de mooiste dag van het schooljaar", vertelt Xandra Damen, docent van het Da Vinci-College in Dordrecht. "Het goede nieuws dat ik in veel van de gevallen breng, maakt het slechte nieuws weer goed. Ik kijk echt uit naar deze dag."

's Ochtends begint de 'pret' al voor haar. "Dan krijg ik de normering binnen en aan de hand daarvan kan ik de cijfers uitrekenen." Vooral van haar mentorleerlingen vindt ze het fijn om te weten dat ze geslaagd zijn. "Daar heb je toch wel een goede band mee."

Plagen



Hoewel Damen van de meeste leerlingen van te voren al wel kan inschatten of ze slagen of niet, blijft zakken vervelend . "Meestal weten ze zelf ook wel dat ze kans hebben om het niet te halen, maar soms komt het als een verrassing. Dat emotioneert me dan wel, vooral als ze er écht hard voor gewerkt hebben."

Gelukkig is er woensdag veel meer goed nieuws dan slecht nieuws, en is er voor Damen ook nog ruimte voor een geintje. "Ik probeer ze wel een beetje in het ootje te nemen hoor", doelt ze op haar leerlingen. "Dan rek ik even voor ik ze de uitslag geef, en dan hoor je ze zenuwachtig zijn. Een klein beetje plagen moet kunnen, dat hoort erbij."

Weggooien



Aan het eind van de middag vult de aula van het Da Vinci College zich met uitgelaten leerlingen. "Ik ben super blij!" roept een leerlinge. Haar docent Engels kijkt haar glimlachend na. "Het is zo knap van haar, dat ze het nu gehaald heeft. Het is haar derde vreemde taal!"

"Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben gewoon superblij", zegt een leerlinge. Een jongen staat er cool bij. "Van binnen ben ik wel blij. Maar ik ben niet heel expressief, maar het zit er wel."

Enkele leerlingen zijn erg opgelucht. "Ik had het echt niet verwacht, maar het is me gewoon gelukt", laat een leerling weten, nog ietwat verbaasd. "Ik dacht echt dat ik een herkansing moest maken."

En wat gaat er dan gebeuren met dat diploma? "Dat gaan we weggooien", lacht een van de geslaagden. "Nee grapje, daarmee ga ik psychologie studeren in Amsterdam." "Ik neem een tussenjaar. Ik ben even helemaal klaar met school", zegt een ander. "Ik heb er nu zeven jaar over gedaan."