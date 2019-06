Maak Kanker Kansloos - Team Patio wandelt met 37 man tegen kanker

In het Erasmus MC is een patio waar je terecht kunt met alle niet medische vragen over kanker. Het team bestaat naast de mensen van de patio zelf alleen uit vrijwilligers.

Erik Lemmers interviewde het team woensdag over hun voorbereiding tijdens de live uitzending vanuit de speciale ‘Maak Kanker Kansloos’-tram.

Ook meedoen met de campagne? Geef je op, steun of doneer en maak kanker kansloos! Check de website maakkankerkansloos.nl