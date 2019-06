Rotterdam brengt kosten voor Maastunnelpont in kaart

Is een veerpont een betaalbaar alternatief als het fietsersgedeelte van de Maastunnel straks maandenlang dicht moet? De gemeente Rotterdam wil dat graag weten en is een aanbestedingsprocedure gestart.

Er liggen plannen om twee veerponten in te zetten met een minimale capaciteit van 125 fietsers en 25 voetgangers. "Op die manier weten we wat de eventuele kosten zijn", legt een woordvoerder van de gemeente uit. "Pas dan is er een goede afweging om vervolgens een keuze te maken."

Renovatie

Het fietsgedeelte van de Maastunnel gaat vanaf september voor zeven maanden dicht in verband met de renovatie. De gemeente was eerst van plan om de gebruikers met bussen via andere oeververbindingen de overtocht te laten maken.

Maar gebruikers van de tunnel kwamen in verzet. Bussen staan in de file, zorgen zelf voor hinder op de weg en rijden niet 's nachts, zo vinden ze. Een petitie tegen busvervoer werd meer dan 5 duizend keer ondertekend.



De inschrijving voor de aanbestedingsprocedure loopt tot 15 juli.