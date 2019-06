Rotterdammer aangehouden na bedreiging met 'vuurwapen'

Een 30-jarige Rotterdammer die zijn ex terug wilde, heeft in plaats van zijn voormalige vriendin de politie op bezoek gehad. Dinsdag werd hij aangehouden voor stalking.

De man stuurde in een poging zijn ex-vriendin terug te eisen een dreigend berichtje met daarbij een foto van een vuurwapen. De dame belde toen meteen de politie.

In het huis van de man vonden agenten daadwerkelijk het wapen van de foto. Het bleek een gaspistool te zijn. De man kon zich er niet bij neerleggen dat zijn relatie over is en had al vaker geprobeerd het contact met zijn ex-vriendin te herstellen. Zij heeft daar elke keer op geantwoord dat ze een nieuw begin niet zag zitten.

De dreigende foto was de ultieme poging van de man om haar op andere gedachten te brengen. Donderdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.