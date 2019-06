Anouar (18): 'Ook zonder George Maduroprijs voel ik me als een winnaar'

Rotterdammer Anouar El Addouti heeft woensdag naast de prestigieuze George Maduro-prijs gegrepen. Hij was genomineerd voor de onderscheiding is bedoeld voor jongeren met het beste idee voor een betere wereld vanwege zijn buurtwerk. Anouar lag tijdens de stemming in Rotterdam Ahoy lange tijd voor, maar Teun Toebes ging met de eer strijken. "Uiteindelijk kan ik wel trots op mezelf zijn."

De 18-jarige Anouar hoopte als Rotterdammer op een thuisvoordeel, omdat de prijsuitreiking in Ahoy was. Maar het was hoe dan ook een topmiddag voor de student sociaal werk: "Mijn naam werd gescandeerd. Dat is mooi om te horen."

Passie

Zes jaar geleden begon het te kriebelen bij Anouar. Hij deed mee aan een voetbaltoernooi, georganiseerd door jongerenwerkers. "Ik zag de passie waarmee zij dat deden en ik zag de positieve reacties van deelnemers en ik dacht: 'Dit is wat ik ook wil!'"

Sindsdien zet Anouar zich in voor de buurt. "Ik heb ook gezien dat het nodig is. Als ik iets kan bijdragen aan de buurt, dan doe ik dat maar al te graag. En alle reacties en glimlachen geven me weer energie om door te pakken. Dat is waar ik mijn voldoening uithaal. "

Wat doet hij dan zoal? Hij noemt op: "Weerbaarheidstraining voor jongeren met een verstandelijke beperking, ondersteunen van jongeren bij het vinden van een baan en stageplek, en ik ben afgelopen jaar Nederlandse kampioen geworden als trainer van een team uit Crooswijk."

Teun Toebes

Anouar won daar in mei al de Young Impact Community Award voor. De George Maduro-prijs ging aan zijn neus voorbij. Premier Rutte hield een videoboodschap voor het aanwezige publiek. De prijs ging naar Teun Toebes voor zijn werk met mensen met dementie. "Maar ook zonder George Maduro-prijs voel ik me als een winnaar", zegt Anouar.

Tijdens de middag in Ahoy waren er optredens van onder meer Broederliefde. Ook

Rico Verhoeven, Famke Louise, Teske, Maarten van der Weijden en DJ Tony Junior waren van de partij.