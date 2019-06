'Sparta wil Mattheij, verdediger kan ook naar buitenland'

Verder zegt Mattheij dat Sparta niet de enige club is waarmee hij heeft gepraat. Bovendien is er buitenlandse interesse. Mattheij heeft geen voorkeur wat betreft een Nederlandse of buitenlandse club: "Het gaat erom waar ik het beste gevoel bij heb, of dat nu een Nederlandse of buitenlandse club is."

Mattheij degradeerde afgelopen seizoen met Excelsior uit de eredivisie. Hij had in Kralingen een aflopend contract. Namens Excelsior speelde Mattheij 188 wedstrijden, waarin de Rotterdammer negen keer scoorde.