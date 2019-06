Veiligheid op Kijfhoek aangescherpt na ongelukken

Aanleiding zijn enkele ongelukken vorig jaar zomer. Zo botsten op 15 juni 2018 een wagon met een brandgevaarlijke stof op een lorrie. Een maand later rolden enkele spoorkranen ongecontroleerd van een rangeerheuvel af. Ook ging het mis met het transport van wagons die een heuvel af of op moesten.

Heuvelen

De incidenten waren voor ProRail aanleiding om een onderzoek te laten instellen. En de conclusies zijn niet mals. Er is een 'structureel veiligheidsprobleem' met het systeem waarmee wagons over de sporen worden verdeeld. Dat gebeurt door de spoorwagens langzaam tegen een rangeerheuvel op te duwen waarna ze aan de andere kant op eigen kracht naar de juiste sporen lopen.

Het ontwerp van dat heuvelsysteem is al veertig jaar oud. "Het gevolg is dat er op een aantal gebieden onzekerheidsmarges zitten in het ontwerp die tegenwoordig niet meer geaccepteerd zouden worden", schrijven de onderzoekers.

Veiligheid

Volgens Stichting Crisislab heeft het management onvoldoende oog voor de veiligheid. Met het risicobewustzijn van de medewerkers zit het overigens wél snor, zeggen de onderzoekers er in een adem bij. ProRail heeft inmiddels een speciale manager aangesteld en er is gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Ook het heuvelproces wordt aangepakt.

Ook de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport heeft de situatie op Kijfhoek tegen de lamp gehouden. De ILT kwam geen acuut onveilige situaties tegen. Wel loopt ProRail op Kijfhoek achter met het onderhoud van de wissels. Er moet binnen vier weken een plan op tafel liggen om de achterstand in te lopen.

Met de buurgemeenten van Kijfhoek, Barendrecht en Zwijndrecht, zijn verder afspraken gemaakt over verbetering van de bereikbaarheid van het rangeerterrein voor hulpdiensten. ProRail gaat twee extra calamiteitenwegen aanleggen. Die komen op de plek van twee heuvelsporen.

Brandweer

Ook koopt de spoorbeheerder twee industriële blusvoertuigen. Verder is het de bedoeling dat de bedrijfsbrandweer van ProRail kleiner wordt en er meer wordt samengewerkt met de gemeentelijke brandweer.

Burgemeester Van der Loo van Zwijndrecht is tevreden: "We hebben als gemeente Zwijndrecht altijd ingezet op optimalisatie van de veiligheidsvoorzieningen bij Kijfhoek. Essentieel daarbij is een optimale bereikbaarheid voor hulpdiensten bij een incident."