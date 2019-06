Leefbaar Rotterdam: Bokhove zit niet bovenop problemen bij Jeugdzorg

Bokhove: "Bij mij is dat niet bekend. Ik heb er niets over gehoord van de zorginstellingen. Die signalen van jeugdreclassering zijn bij mij niet bekend."

Raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam vindt dat de wethouder niet bovenop de problemen zit. Zij heeft van een aantal zorgaanbieders gehoord dat de helft van de jongeren die voorheen bij hen in behandeling was niet meer behandeld wordt. Waar die nu zijn is onduidelijk.

Monitoring

Bokhove heeft eerder al toegezegd dat er een onderzoek komt naar hoeveel jongeren door de rechter een specialistische behandeling opgelegd hebben gekregen en binnen welke termijn ze die behandeling krijgen. Maar zo'n onderzoek maakt volgens Hoogwerf niet duidelijk waar de 'verdwenen' jongeren zijn die nu geen behandeling zouden krijgen.

Leefbaar Rotterdam is het ook niet eens met de antwoorden van de wethouder over hoe groot de wachtlijsten zijn. Volgens Bokhove is de gemiddelde wachttijd zo’n 2 maanden, maar Hoogwerf zegt dat zij stukken heeft waarin staat het om zo’n 4 tot 6 maanden gaat.

Bokhove antwoordde dat het stadsbestuur werkt aan de problemen bij jeugdzorg, bijvoorbeeld aan het personeelstekort. Dinsdag werd bekend dat het salaris omhoog kan, omdat er extra geld voor zorginstellingen komt. De hoop is dat meer mensen dan in de jeugdzorg willen werken.

Lessen meenemen

Binnenkort komt er weer een debat. Leefbaar wil dan volledige inzage in wat de gemeente doet aan de wachtlijsten en de plaatsing van potentieel gevaarlijke jongeren.

Hoogwerf: “We weten dat we grote problemen hebben met de jeugdzorg. We hebben toen we ermee begonnen een aantal aannames gedaan die nu niet blijken te kloppen. Over een jaar moeten we klaar zijn voor een nieuwe aanbesteding. We willen de lessen die we nu geleerd hebben meenemen in de nieuwe aanbesteding om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen".

Inspectierapport

Ook sprak de gemeenteraad nog over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat dit voorjaar verscheen. Daarin staat dat de gemeente Rotterdam en jeugdorganisaties meer moeten doen om knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken. Na crisisopvang moet er bijvoorbeeld te lang worden gewacht voor de verdere behandeling kan beginnen. Daardoor zouden jongeren in problemen komen.

Wethouder Bokhove zegt dat er nu al nieuwe werkwijzen in de maak zijn. Volgende maand worden die naar de inspectie gestuurd. Die moet dan beoordelen of dat voldoende is om de problemen aan te pakken.