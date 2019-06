VVD Rotterdam wil onderste steen boven over oorzaak wateroverlast

De VVD in Rotterdam heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd over de wateroverlast woensdag in de wijk Overschie. De partij noemt het opmerkelijk dat de stad opnieuw te maken heeft met ondergelopen straten. Vorig jaar oktober was het raak in Delfshaven.

Woensdag heeft het flink geregend boven de regio. In Rotterdam kwam het met bakken naar beneden. Tot overmaat van ramp brak een waterleiding in de Schielaan. Daardoor stroomde het water niet alleen door de Schielaan, maar door de Emmastraat en de Châlonstraat.

Raadslid Pascal Lansink wil weten wat de achterliggende oorzaak is van de wateroverlast. Hij vraagt het college onder meer of sprake is van achterstallig onderhoud van de waterleidingen en of de leidingen in kwetsbare gebieden extra worden gecontroleerd. Ook is Lansink benieuwd wie er opdraait voor de kosten van gesprongen waterleidingen.