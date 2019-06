100-jarige opa uit Gorinchem trouwambtenaar voor kleinzoon

Toen Michael en Ilsa trouwplannen maakten waren ze het snel eens over wie hen in het huwelijk zou verbinden: Michael's honderdjarige opa Jaap Göbel uit Gorinchem.

Michael Göbel vertelt dat ze wel eerst een lijstje met kandidaten hadden gemaakt. "Ik had ergens gelezen dat je iemand kunt laten benoemen om je te laten trouwen. Dus Ilsa en ik maakten - los van elkaar - een lijstje met 3 namen. Maar later bleek dat we allebei maar één naam hadden ingevuld: opa!"

Met opa had Michael al sinds zijn twaalfde veel gesprekken. Ook genoot hij van de verhalen die hij hoorde: "Ik heb een goede band mijn opa. Ik doe aan stamboomonderzoek en heb met hem veel gesprekken gevoerd over vroeger. Hij kan daar zeer levendig over vertellen, ook over zijn tijd als soldaat in Nederlands-Indië, waar hij ook geboren is en opgegroeid."

Ook Ilsa is gek op opa Göbel. "Ja, sinds ik hier kom heb ik een hele goede band met opa. Ik vind zijn verhalen altijd leuk. We hebben er wel vertrouwen in dat hij een mooie toespraak gaat houden bij de huwelijksvoltrekking volgende week. We zijn heel erg benieuwd naar wat hij gaat vertellen."

Geheim



De inhoud van de toespraak is nog geheim, zegt opa Göbel. In ieder geval zit er wel iets in over kleine Michael die vroeger zo'n leuk jochie was. En over zijn toekomstige vrouw Ilsa. "Dat is een lieve meid en sportieve, mooie vrouw. Dat ga ik allemaal wel in mijn toespraak verwerken."

Dat hij is gevraagd door Michael en Ilsa om hen te trouwen verbaast opa niet. "Ik kijk er niet van op, want Michael stelt soms van die vragen. Met hem heb ik al zoveel gesprekken gehad over m'n leven, mijn jeugd en over de oorlog in Indonesië en Japan. Daar kan ik wel een boek over schrijven. Maar met Michael had ik het meestal over de leuke dingen, de anekdotes en avonturen."

Mercedes



In de rechtbank van Arnhem is de honderdjarige al beëdigd tot buitengewoon trouwambtenaar, speciaal voor het huwelijk van zijn kleinzoon. "Ik ben het alleen die ene dag. Maar wie weet vind ik het zo leuk... Als ik nog langer mag leven dan kan ik er nog een bijbaantje van maken en een verdienste. Dan heb ik misschien ooit een Mercedes voor de deur!"