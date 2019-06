Sinkhole Rotterdam-Overschie dicht; alle huizen hebben weer gas en water

Auto's staan nog in het zand in de Schielaan

Bewoners en omwonenden van de Schielaan in Rotterdam-Overschie hebben de in de nacht van woensdag op donderdag allemaal thuis kunnen slapen. Ook hebben alle woningen weer gas, stroom en water thuis. Dat melden Stedin en Evides.

Door een leidingbreuk stroomde woensdagochtend zo'n 4,5 miljoen liter water door onder meer de Schielaan, Emmastraat, Parallelstraat en Châlonsstraat. Het water sloeg een gat in het wegdek op de kruising van de Schielaan en Parallelstraat.

Ook het zand onder stoepen en straten spoelde weg, waardoor gasleidingen instabiel werden en een gaslekkage ontstond. Zo'n 26 aansluitingen hebben zonder gas en stroom gezeten.



Alle woningen in de Schielaan hebben sinds woensdagavond 23:30 uur weer gas en stroom, laat een woordvoerder van Stedin weten. Een aantal uur later beschikten alle bewoners ook weer over water thuis. "Ik was blij verrast dat ik vanmorgen kon douchen", zegt Wilma Tol, die in de Schielaan woont.

De herstelwerkzaamheden van Evides en de gemeente zijn nog in volle gang, zegt een woordvoerder van het waterbedrijf. Bewoners met waterschade kunnen zich melden bij hun verzekering. Die neemt dan contact op met Evides.

Sinkhole



Het sinkhole is inmiddels gedicht met zand. Wel is de hoek van de Schielaan en de Parallelstraat nog afgezet met hekken. Ook staan auto's in de Schielaan nog begraven in het zand.

Zo'n vijftien tot twintig huizen in de omgeving werden woensdagmiddag ontruimd vanwege de leidingbreuk. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in het Huis van de Wijk, maar konden woensdagavond rond 19:00 uur allemaal terug naar huis.