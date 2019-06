Opnieuw wateroverlast in Rotterdam-Overschie. Video: Roelant Siekman

Opnieuw sinkhole in Rotterdam-Overschie

In de Rotterdamse wijk Overschie is donderdag voor de tweede dag op rij een zogeheten 'sinkhole' ontstaan. Dat is een groot gat in de grond. Net als woensdag moeten mensen hun huis uit.

Het gat zit voor de deur van een aantal woningen aan de Pieter van Aschstraat. Dat is ongeveer een halve kilometer van de Schielaan, waar woensdag een groot gat in het wegdek ontstond.



Evides meldt dat er sprake is van een leidingbreuk. De uitstroom van water is inmiddels gestopt. Wel staan de kruipruimtes van meerdere woningen inmiddels vol water. Bewoners worden tijdelijk opgevangen door de politie.



Schielaan

Volgens waterbedrijf Evides is het 'vrijwel uitgesloten' dat het gat in de grond iets te maken heeft met het sinkhole die een paar straten verderop ontstond. "Daarvoor is de afstand te groot. Ook zit er teveel tijd tussen om met elkaar te maken te hebben."

Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam komt ter plaatse. Volgens bewoners van de Pieter van Aschstraat begon het eerste lek al om 06:15 uur, maar is de leiding een aantal uur later verder geklapt of gescheurd.