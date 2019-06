'Ik zag al dat water en dacht: 'krijg nou niks!''

Vier sterke brandweermannen moesten donderdagochtend een bewoonster van de Pieter van Aschstraat in Rotterdam-Overschie naar buiten tillen. Ze is 73 en kon zelf niet door het water naar buiten komen. Even daarvoor werd haar echtgenoot (78) op dezelfde manier naar buiten gebracht.

Voor de tweede keer in een etmaal is er in Rotterdam-Overschie sprake van een groot waterballet na een leidingbreuk. En net als woensdag zijn mensen uit hun huis gehaald.

De bewoonster waar het gat voor de deur zit, heeft geen goed woord over voor de situatie. "Dit is al sinds vanmorgen vroeg bezig", foetert ze. "Ik ben al de hele ochtend aan het bellen. Vanaf 06:00 uur. Ze zijn onderweg, zeggen ze dan. Ze nemen je gewoon in de maling."



Eerder lek



De scheldkanonnade is gericht aan waterbedrijf Evides. Haar echtgenoot, die enkele minuten eerder door de brandweer en politie naar buiten gedragen is, vertelt dat het lek uren geleden al is ontstaan.

"Mijn vrouw hoorde geluid, als een soort geblaas. Het klonk als een wasmachine", vertelt hij. "Toen was er al een lek. Maar nu is 'ie helemaal geklapt."

Het echtpaar woont bij hun zoon aan de Pieter van Aschstraat. Toen hij naar zijn werk ging merkte hij op dat er een lek was. "Toen zijn we begonnen met bellen."

Auto



Aan de overkant staat een vrouw toe te kijken. Ze heeft net haar auto weggehaald. "Ja, hij is niet zo groot. Hij staat zo onder water", lacht ze.

De vrouw deed donderdagochtend haar gordijnen open en zag toen het water uit het gat stromen. "Ik dacht: 'krijg nou niks!'. Toen stond mijn auto in het water. Ik heb hem maar een eind verderop gezet."