Rotterdam wil betere spreiding van evenementen in de stad

Er moet een betere spreiding komen van festivals in de binnenstad en in Rotterdamse stadsparken. Ook moeten er aansluitingen voor water en elektriciteit komen in het Kralingse Bos en parken. Dat stelt de Rotterdamse wethouder Kasmi (Cultuur) voor in zijn nieuwe plannen.

Al lange tijd is er kritiek op evenementen in parken. Vooral de schade aan het groen zorgt ervoor dat getwijfeld wordt of er niet iets moet veranderen. Ook de gemeente vindt nu dat er meer tijd moet zijn voor natuurherstel en rust tussen evenementen.

Voor de zeven drukste locaties worden nu nieuwe afspraken gemaakt. Het gaat dan om Het Park, Wijkpark Oude Westen, het Kralingse Bos-West, Zuiderpark, Vroesenpark, Roel Langerakpark, Oeverpark en het strand in Nesselande. Later kunnen er nog meer locaties worden aangewezen.

Evenementen op nieuwe locaties

De gemeente wil niet gaan minderen met het aantal evenementen in de stad. Rotterdam wil juist een populaire evenementenstad blijven. Daarom wordt gekeken naar nieuwe locaties voor evenementen.

Gedacht wordt aan bijvoorbeeld Hoek van Holland en Nesselande. Al per 2020 zal ook het Park de Twee Heuvels in Rotterdam-IJsselmonde beschikbaar zijn voor evenementen.

Milieu

Om de grote berg afval van drinkbekers aan te pakken wil de gemeente dat er milieuvriendelijkere bekers komen. Ook zijn er in het Roel Langerakpark en het Kralingse Bos waterleidingen aangelegd, waar bezoekers van evenementen gratis water kunnen tappen. De PvdA in de Rotterdamse raad had daar al diverse malen om gevraagd.

Om de geluid- en stankoverlast van aggregaten tegen te gaan worden er nu ook aansluitpunten voor elektriciteit aangelegd.