Nieuw windmolenpark langs de Nieuwe Waterweg geopend

Het is het derde windpark in de regio dat Eneco plaatst, na het windmolenpark op de Slufterdam (Maasvlakte) en windmolenpark Hogezandsepolder in de Hoeksche Waard. De bouw van het park aan de Nieuwe Waterweg, met windmolens die elk 175 meter hoog zijn, nam zo'n zeven maanden in beslag.



Omwonenden kunnen investeren in het park en kunnen op die manier een vast rendement per jaar ontvangen. Mensen uit Maassluis, Hoek van Holland en Maasdijk krijgen voorrang.

Tegen het windmolenpark is de afgelopen jaren veel ophef geweest. Zowel de gemeente Maassluis als bewoners waren niet te spreken over de locatie van het park.

De gemeente zegt donderdag in een reactie: "We blijven als Maassluis kritisch de ontwikkelingen volgen. Windenergie is een goed middel in de energietransitie, maar vraagt wel om zorgvuldige inpassing in de omgeving."