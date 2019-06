Hoekse Vishandel gaat sluiten: 'Mijn hart doet pijn'

Hoekse Vishandel over paar maanden dicht

De Hoekse Vishandel gaat sluiten. In september trekt eigenaar Cees Hofland na 34 jaar de deur definitief achter zich dicht. De viswinkel in Hoek van Holland moet wijken voor de Hoekse Lijn en Hofland heeft na vier jaar onderhandelen geen overeenstemming bereikt met de gemeente Rotterdam over een alternatief.