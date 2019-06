'Rotterdamwet' verlengd in Capelle aan den IJssel

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vier buurten in Capelle aan den IJssel aangewezen waar de 'Rotterdamwet' wordt verlengd. De gemeente had daarom gevraagd. Een van de belangrijkste gevolgen is dat mensen met een laag inkomen, niet in aanmerking komen voor een woning in deze wijken.

Het gaat om de Hovenbuurt, de Hoeken, de Operabuurt en de Gebouwenbuurt. Wijken komen in aanmerking voor de Rotterdamwet als 25 procent van de bewoners werkloos is of 45 procent een laag inkomen heeft.

Een deel van de buurten werd in 2015 aangewezen als probleemwijk en ging de Rotterdamwet in. Volgens de gemeente Capelle aan den IJssel is het moeilijk aan te tonen wat de maatregelen ook effect hebben gehad.



Uit een enquête in 2017 onder bewoners zou gebleken zijn dat de buurten 'minder verslechteren'. Later zouden ook buurten er op vooruit zijn gegaan.