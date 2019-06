Eindelijk een dakpark? Hofbogen heeft nieuwe eigenaar

De Hofbogen in Rotterdam, het voormalige traject van de Hofpleinspoorlijn van Rotterdam naar Den Haag, is verkocht aan Dudok Groep. De Dudok Groep is bekend van horecaketen Dudok en heeft grote plannen met de Hofbogen.

Na het opheffen van de treindienst werkten verschillende Rotterdamse woningcoöperaties en de gemeente jarenlang aan het opknappen en verbeteren van de Bogen, die in slechte staat waren. Nu het voormalige treintraject volledig opgeknapt is, wordt het door Dudok Groep verder ontwikkeld.



Er wordt al jaren gespeculeerd dat de Hofbogen een Rotterdamse versie zou kunnen worden van de New Yorkse High Line . "Dat zou erg mooi zijn", zegt Wouter Vos van de Dudok Groep. "We zijn in gesprek met de gemeente over de exacte invulling van het park".

Eerder liet de gemeente zich al positief uit over een 'groen dak' bovenop de Hofbogen.

De Hofbogen én wijk verbeteren

"Rotterdam bruist en daar willen we graag ons steentje aan bijdragen met de Hofbogen, maar we doen alles in samenspraak met de buurt en de gemeente. Het is een fantastisch mooi, karakteristiek gebouw waar we genoeg ruimte hebben om nog iets toe te voegen, zoals horeca op het dak, waarschijnlijk in de buurt van het Hofplein," zegt Vos.



De horeca en creatieve bedrijven die zich nu al in de bogen gevestigd hebben, blijven daar zitten. "Koop breekt geen huur," verzekert Danielle Rungs, woordvoerder van Hofbogen BV, het bedrijf dat de Hofbogen renoveerde.