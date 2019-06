Wie is de overvaller die een garagemedewerker in Barendrecht sloeg?

De overvaller wordt nog altijd gezocht. Wie is de overvaller en waar houdt hij zich op? Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond besteedt aandacht aan de zaak.

In de uitzending van donderdag ook nog aandacht voor:

- Een verkeersruzie in Rotterdam die uitmondt in een zware mishandeling

- Straatroof aan de Frederikstraat in Rotterdam

- Schietpartijen op de Allard Piersonstraat en Beukendaal



