Koningin Máxima opent tentoonstelling in Rotterdams museum

Het gaat om de tentoonstelling 'Gek op Geld', die in het museum is gekoppeld aan het thema 'financiële educatie'. De expositie gaat onder meer over de effecten van geld op mensen. Ook staatssecretaris Menno Snel van Financiën en Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zijn aanwezig bij de opening.

De koningin krijgt na de opening van de tentoonstelling een rondleiding door het museum. Ook voert ze gesprekken over de verschillende thema's in het museum, zoals financiële educatie. Máxima is al bijna tien jaar erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. Ze vraagt daarbij aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld.

De tentoonstelling is van 26 juni tot en met 8 maart te zien in het Belasting & Douane Museum aan de Parklaan.