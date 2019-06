Honkbal: Neptunus hofleverancier Oranje tijdens WPT

Curaçao Neptunus is hofleverancier van de Nederlandse selectie voor het World Port Tournament. Dat toernooi begint over een maand, en duurt van 12 juli tot en met 21 juli. Bondscoach Evert-Jan 't Hoen heeft de best mogelijke selectie samengesteld voor het toernooi in het Neptunus Familiestadion.

Neptunus-spelers Orlando Yntema, Diegomar Markwell, Kevin Kelly, Gianison Boekhoudt, Dudley Leonora, Stijn van der Meer en Dwayne Kemp kunnen rekenen op een plek in de Oranje-selectie.

"Voor iedereen geldt dat ze bij het Europees Kampioenschap in september en bij het Olympisch Kwalificatietoernooi willen zijn", begint 'T Hoen over zijn selectie. "Dat moeten ze verdienen door goed te spelen op het WPT", vertelt de bondscoach, die een duidelijk sportief doel heeft in juli. "Ik wil elk toernooi winnen, met die mentaliteit moeten we het WPT ingaan."

Het World Port Tournament gaat in juli tussen Curaçao, Japan, Taiwan, Team USA en Nederland. Twee jaar geleden werd het toernooi gewonnen door de honkballers van Chinees Taipei. Zij rekenden in de finale af met Japan: 3-2.

Bekijk hierboven het interview met Evert-Jan 't Hoen. Vrijdag is er een reportage over het aanstaande World Port Tournament te zien in Sportclub Rijnmond.