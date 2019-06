Van Stee over komst Smeets: 'De juiste mentaliteit, creatief en kijkt altijd vooruit'

Na een mislukte poging in de winterstop, tekent Bryan Smeets alsnog een contract voor twee jaar bij Sparta. De middenvelder beleefde een sterk seizoen bij TOP Oss en gaat nu met Sparta mee de Eredivisie in, tot grote tevredenheid van technisch manager Henk van Stee.

"Hij heeft in een aantal opzichten een toegevoegde waarde", vertelt Van Stee over Smeets. "Hij heeft de juiste mentaliteit, is heel creatief en kijkt altijd vooruit. Bovendien kan hij spelers voor de goal zetten en pikt hij zelf ook nog zijn goaltje mee. Een jongen die er alles aan gaat doen om Sparta in de Eredivisie te houden."

Smeets is de tweede versterking voor Sparta, dat eerder deze week al Laros Duarte voor drie jaar aan zich wist te binden. "Het liefst zou ik er nog 2-3 spelers met de nodige ervaring bijhalen, die van toegevoegde waarde zijn", besluit Van Stee.

