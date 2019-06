Video: nieuwe containerreus meert aan in Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven heeft donderdag weer een nieuwe containerreus mogen verwelkomen. Het gaat om de eerste vaart van de Ever Glory, een schip met een capaciteit van 20 duizend TEU. Het schip is uitgerust met zogenaamde scrubbers, die de schadelijke uitstoot verminderen door gassen schoon te maken.

De Ever Glory is aan de buitenkant geladen met allemaal groene containers, die moeten benadrukken dat het schip milieuvriendelijker is. Het schip ligt sinds donderdagmiddag bij de ECT Delta Zuid in de Amazonehaven.

De capaciteit, 20 duizend TEU (twenty foot equivalent unit), zegt hoeveel containers op het schip passen. De meest gebruikelijke containers zijn 2 TEU, twee maal twintig voet. Daarvan kunnen er dus tienduizend op de Ever Glory.

De schepen van Evergreen Line, waar de Ever Glory er een van is, meren al veertig jaar aan bij ECT in Rotterdam.