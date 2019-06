Straatrover herkenbaar in beeld

Hij is waarschijnlijk degene, die op 15 mei in de Frederikstraat in Rotterdam-Crooswijk, een tas van de schouder van een vrouw grijpt. Met de pinpas die in de tas zit, betaalt deze man korte tijd later in een Primera in de Noordmolenstraat.

Wie herkent de man en wie heeft hem met een zwart-witte damestas met zwart-gouden ketting zien lopen?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.