Locoburgemeester Wijbenga: oorzaak leidingbreuken nog niet helder

Experts zijn druk met een onderzoek naar de oorzaak van de twee scheuren in de waterleiding woensdag en donderdag in de Rotterdamse wijk Overschie. Dat zegt locoburgemeester Bert Wijbenga donderdagmiddag. "De echte oorzaak hebben de experts nog niet helder."

Wijbenga noemt het ontzettend vervelend voor de bewoners bij wie de straten en kelders vol water stonden na een scheuren in de waterleiding. Hij benadrukt dat de veiligheid voor omwonenden niet in het geding is geweest.

Woensdagochtend stroomde door een leidingbreuk zo'n 4,5 miljoen liter water door onder meer de Schielaan, Emmastraat, Parallelstraat en Châlonsstraat. Het water sloeg een gat in het wegdek op de kruising van de Schielaan en Parallelstraat. Ook het zand onder stoepen en straten spoelde weg, waardoor gasleidingen lek raakten.

Opnieuw

Donderdag scheurde opnieuw een waterleiding. Dit keer onder de Pieter van Aschstraat, zo'n vijfhonderd meter verderop. Ook daar ontstond een groot zinkgat, en net als woensdag moeten mensen hun huis uit.

Wijbenga wil dat snel duidelijk wordt hoe het kan dat de waterleidingen scheuren, het onderzoek moet in een paar dagen worden gedaan. Op meer plekken in Rotterdam verzakte de grond, dat erkent ook Wijbenga. Hij wil dat de risico's in kaart worden gebracht, zodat ze te voorspellen zijn. De leidingen zitten al tientallen jaren in de grond, zegt de locoburgemeester.

"Na onderzoek kijken we wat de gepaste maatregelen zijn", belooft Wijbenga. Er is al een meerjarig plan voor de vervanging van oude riolen.