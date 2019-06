Maak kanker kansloos - Yvonne zit niet bij de pakken neer ondanks tegenslagen

Van 11 juni tot en met 23 juni staat RTV Rijnmond in het teken van de actie Maak Kanker Kansloos. Met de gezamenlijke actie maken het Daniel den Hoed en RTV Rijnmond zich sterk in de strijd tegen kanker. Vandaag het verhaal van Yvonne Lorang (47).

Yvonne is negen jaar oud wanneer zij met kanker wordt geconfronteerd. Op die leeftijd overlijdt haar moeder aan deze ziekte. Bij Yvonne zelf is twee keer kanker vastgesteld.

Vlak voordat Yvonne 28 jaar zou worden, kreeg ze te horen dat zij borstkanker had. "Vlak daarna heb ik een test gedaan. Ik bleek draagster te zijn van het BRCA1-gen, het hoogst risicovolle gen om eerst borst- en rond mijn veertigste eierstokkanker te ontwikkelen", blikt Yvonne terug. Uiteindelijk heeft zij haar eierstokken laten verwijderen.

Bij de tweede keer toen Yvonne te horen kreeg dat zij opnieuw kanker had, kreeg zij niet veel later nog een grote tegenslag te verwerken: haar broer beroofde zichzelf van het leven. "Terwijl ik continue aan het vechten was om in leven te blijven, gooide mijn broer zijn leven overboord en pleegde zelfmoord."

Motivatie

Ondanks de enorme tegenslagen in haar leven, zit Yvonne niet bij de pakken neer. Sterker nog, ze pakt de draad weer op.

"Als dit voorbij is, dan ga ik voor mezelf kiezen en voor wat ik in het leven wil. Niet dat de ziekte mijn leven gaat overnemen", zei Yvonne destijds tegen zichzelf. Vandaag de dag gaat het goed met haar en lacht het geluk haar weer toe. Ze woont sinds twee jaar samen met de beste vriend van haar overleden broer. "Dat had ik nooit kunnen bedenken."

Yvonne hoopt met haar verhaal de kracht en het vertrouwen in het leven en het eigen lichaam aan de mensen te geven. Het geeft inspiratie. "Ik hoop anderen te kunnen inspireren. Zo ben ik een boek aan het schrijven over veerkracht."

