Wat is het geheim om 100 jaar te worden?

Meneer van der Biezen (102) heeft er wel een verklaring voor waarom Rotterdam de stad is met de meeste 100-plussers. "Dit heeft gewoon te maken met aard van de Rotterdammer. Optimisme. Optimisme. En altijd kijken naar hoe het beter kan."

Prof. dr. Jan Hoeijmakers, verouderingsonderzoeker, zegt dat er geen eenduidige verklaring is dat er zo veel eeuwelingen in Rotterdam wonen. "We hebben geen antwoord op die vraag. Het zal niet door de 'schone' lucht komen."

Wat is dan toch het geheim?

Meneer van der Biezen staat iedere dag zingend op. Maar of dit helpt bij zo oud worden? "Nee, een liedje heeft hier niks mee te maken hoor. Maar, een borreltje of een wijntje dat misschien wel. Wel met mate natuurlijk."

Hij is kerngezond. Zelfs een aspirientje op z'n tijd heeft hij niet nodig. "Nou, ik heb wel ruim veertig jaar gerookt, maar daar ben ik plotseling mee gestopt. Maar, wat ik wel altijd heb gedaan is iedere dag een uitgeperste citroen eten. Dit is volgens mij één van de geheimen."

Of het leuk is om zo oud te zijn? "Het gaat niet om leuk. Het gaat om bestaan. Ik wil bestaan. Ik wil graag 123 jaar worden. Waarom niet? Dat kan makkelijk hoor."