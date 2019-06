Mogelijk politiepost op strand Nesselande op zomerse dagen

Bij het strand van Nesselande komt op warme stranddagen waarschijnlijk een politiepost. Het is een verzoek van Leefbaar Rotterdam. Dat zei locoburgemeester Bert Wijbenga in een debat over de ongeregeldheden op het strand bij Rotterdam-Nesselande in het Pinksterweekend. De gemeente gaat het voorstel nu bespreken met politie en justitie.