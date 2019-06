Expert: Babbeloplichters zijn geweldige toneelspelers, dus pas op!

"Je zou het niet verwachten, maar jongeren zijn veel vaker slachtoffer van babbeltrucs dan ouderen." Dit zegt twittercop Hans Hoekman van de politie Rotterdam. Hoekman schuift twee keer per maand aan bij radiopresentator Reint Jan Potze om te praten over veiligheidsonderwerpen.

"Bij jongeren gaat het meestal om diefstal van telefoons. Iemand met een goed verhaal leent je telefoon en gaat er vervolgens mee vandoor. Maar de impact voor ouderen is natuurlijk veel groter", aldus Hoekman.

De smoezen waarmee de oplichters binnenkomen, zijn heel uiteenlopend. "Laatst stond er iemand met een bosje bloemen voor de deur bij een oudere. De bloemen waren voor de buurvrouw die niet thuis was. De dame liet de man binnen en gaf hem koffie. Vervolgens sloeg hij zijn slag toen ze de kamer uitging."

Toneelschool

Ondanks de vele publiciteitscampagnes over babbeltrucs worden ouderen nog regelmatig slachtoffer. De oplichters gaan heel geraffineerd te werk. "Als ze op de toneelschool zouden zitten, haalden ze negens", aldus de twittercop. "Bovendien zijn ouderen vaak alleen en vinden het prettig om gezelschap te hebben, dat maakt ze kwetsbaar als er een vriendelijk persoon voor de deur staat."

De werkwijze van de oplichters is tweeledig. Ze proberen eerst binnen te komen, laten dan vaak de deur op een kier staan, zodat hun handlanger naar binnen kan glippen. Of eenmaal binnen wachten ze totdat de oudere de kamer uitgaat zodat ze hun slag kunnen slaan.

Deurketting

Hoekman heeft wel een paar tips voor de luisteraars. "Spreek met je opa, oma of vader en moeder en leg ze het fenomeen uit." Verder adviseert hij ouderen om de deur niet open te doen als ze geen afspraak hebben. Of de deur op een kier te houden en te zeggen dat ze even gaan checken of de aanbeller werkelijk voor het genoemde bedrijf werkt. Ook het aanschaffen van een deurketting waarmee de deur gefixeerd op een kier blijft staan, kan uitkomst bieden.