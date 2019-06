Rijnmond in 5 minuten: donderdag 13 juni

In deze uitzending gaat presentatrice Laurence van Ham langs bij een 102-jarige Rotterdammer. Rotterdam is namelijk de gemeente met de meeste honderdplussers. Laurence is benieuwd naar het geheim.

En voor de tweede keer in nog geen 24 uur tijd is het weer raak: een sinkhole in Rotterdam-Overschie.

De uitzending kun je hier terugkijken: