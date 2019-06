Eigenaar fruitbedrijf Barendrecht verdacht van witwassen

De directeur van een Barendrechts fruitoverslagbedrijf is opgepakt op verdenking van witwassen. Ook zijn partner en een familielid moesten mee naar het bureau. Bij meerdere doorzoekingen nam de politie auto's en een groot geldbedrag in beslag.

Het fruitbedrijf in Barendrecht kwam in beeld nadat een paar zendingen cocaïne in fruit uit Zuid-Amerika waren onderschept. De directeur, een 66-jarige man uit Zwijndrecht, wordt zelf niet verdacht van drugssmokkel, maar er was wel reden om de geldstromen rond zijn bedrijf te onderzoeken. Justitie vermoedt dat via zijn bedrijf 1,5 miljoen euro is witgewassen.

Er zijn drie panden doorzocht: het fruitbedrijf in Barendrecht, de woning van de directeur en een bedrijf in Zwijndrecht, waar een familielid van de directeur werkt. Bij de doorzoekingen werden drie auto’s in beslag genomen. Daarnaast vond een speciale geldhond in het huis van de directeur zo'n 170 duizend euro, verstopt in een doos.

Zowel het fruitbedrijf in Barendrecht als het bedrijf in Zwijndrecht worden verdacht van witwassen. Ook de 51-jarige partner van de directeur en het familielid zijn aangehouden.

De drie zijn donderdag na verhoor weer vrijgelaten, maar blijven verdachten. Het onderzoek naar de verdachte geldstromen en het onverklaarbaar bezit van de verdachten wordt voortgezet.