Feyenoord oefent in Oostenrijk tegen Red Bull Salzburg

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen belegt Feyenoord een trainingskamp in Oostenrijk. Van maandag 8 juli tot en met zaterdag 13 juli zullen de Rotterdammers verblijven in Scheffau am Wilden Kaiser.

Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk zal Feyenoord twee oefenwedstrijden afwerken. Op 9 juli speelt de ploeg van trainer Jaap Stam tegen SV Darmstadt 1898 uit Duitsland. Drie dagen later, op 12 juli, is het Oostenrijkse Red Bull Salzburg de tegenstander van de club uit Zuid in Leogang. Er is nog niks duidelijk over de speeltijden en toegankelijkheid van de oefenwedstrijden in Oostenrijk.

Eerder deze maand werd al bekend dat Feyenoord tegen FC Dordrecht, Panathinaikos en Southampton oefent in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De volledige oefencampagne van Feyenoord vindt je hieronder.

Het schema in de voorbereiding ziet er nu als volgt uit voor Feyenoord:

Zaterdag 29 juni 2019, 16:00 uur - S.D.C. Putten – Feyenoord

Zondag 30 juni 2019, 11:00 uur - Eerste openbare training

Zaterdag 6 juli, 15:00 uur - FC Dordrecht – Feyenoord

zondag 8 juli - vertrek trainingskamp

maandag 9 juli, n.n.b, - Feyenoord - SV Darmstadt 1898

donderdag 12 juli, n.n.b. - Feyenoord - Red Bull Salzburg

vrijdag 13 juli - terugkomst trainingskamp

Woensdag 17 juli, 20:00 uur - Feyenoord – Panathinaikos

Zondag 21 juli - Open Dag 2019

Zondag 28 juli, 14:30 uur - Feyenoord – Southampton