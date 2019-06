Excelsior oefent in voorbereiding tegen Heracles Almelo

Excelsior begint het seizoen op 26 juni met de eerste training van het seizoen. Vervolgens treft het achtereenvolgens de amateurclubs IJVV De Zwervers, VV Hillegersberg en VV MZC'11. Excelsior oefent daarnaast tegen mede-eerstedivisionisten TOP Oss, Go Ahead Eagles en Jong AZ. Ook wordt er door de Kralingers in voorbereiding op het nieuwe seizoen een trainingskamp belegd in Delden.

Excelsior is nog op zoek naar sparringspartners voor zaterdag 20 en zaterdag 27 juli.