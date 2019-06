Volle zaal in WTC Rotterdam bij FNV-avond over pensioenen

Ruim 250 FNV-leden zijn donderdag bij elkaar gekomen in het WTC Rotterdam. In de propvolle zaal is een uitleg van het principeakkoord over de pensioenen. De bijeenkomst begon rumoerig, de OR-voorzitter van de RET liep boos scheldend weg.