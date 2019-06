Martijn Snoep (Sparta Cricket) over derby met VOC: 'Bij VOC wil je altijd winnen'

In de regen troffen regerend landskampioen VOC en Sparta uit Capelle aan den IJssel elkaar in Rotterdam voor de regioderby tussen beiden clubs. Echter gooide de regen aan het begin van de wedstrijd roet in het eten waardoor de ploegen met elkaar binnen wachtten tot de regen voorbij trok.

Volgens Pieter Seelaar, aanvoerder van VOC en speler van het Nederlands team, is het niet vreemd dat beide ploegen kris-kras door elkaar zaten tijdens het wachten. "Cricket is een van de weinige sporten waarbij je na de wedstrijd met de tegenstander een biertje of een colaatje drinkt en het over cricket in het algemeen hebt. Of soms een totaal ander onderwerp. Op die manier is het sociale aspect heel belangrijk."

Gebrand op een zege

Sparta-aanvoerder Martijn Snoep is gebrand op een zege tegen het Rotterdamse VOC. "VOC heeft een ploeg met een aantal jongens die bij de Nederlandse selectie zitten en ze zijn vorig jaar kampioen geworden. Dus VOC uit is altijd wel een wedstrijd die je wilt winnen", aldus de Capellenaar.

In die opzet zijn de Spartanen niet geslaagd. De cricketers van VOC zegevierden op eigen veld. De regerend landskampioen won met 126 runs verschil van de ploeg uit Capelle aan den IJssel: 204-78.

Beide ploegen hebben sinds het onderlinge treffen nogmaals gespeeld. VOC verloor thuis van HCC op één run; 199-198. De Capellenaren van Sparta wonnen juist met een minimaal verschil van Quick. In Capelle aan den IJssel werd het 200-199. Daardoor hebben VOC en Sparta allebei zes punten, alleen heeft Sparta één wedstrijd meer gespeeld. Daardoor staat VOC vijfde en Sparta achtste in de topklasse.

Bekijk de volledige reportage rondom de wedstrijd VOC - Sparta bovenaan het artikel.