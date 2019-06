Foto van politieagente met huilende baby in ambulance na botsing wint socialemediaprijs

Bij de uitreiking van The Best Social Awards heeft de politie Lek en Merwede van de eenheid Rotterdam een prijs gekregen in de categorie Beste bericht van de overheid. De foto van een agente die na een aanrijding een huilende baby uit een auto haalde en daarmee op een brancard in de ambulance naar de Teletubbies ging liggen kijken, kreeg donderdagavond een prijs.