Rotterdamse wethouder Van Gils wil geen afstand doen van 75 duizend euro ontslagvergoeding

De volledige oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad wil dat wethouder Arjan van Gils afstand doet van zijn ontslagvergoeding van 75 duizend euro. Die kreeg hij bij zijn eervol ontslag als gemeente-ambtenaar in Amsterdam. De oppositiepartijen vinden dat het accepteren van zo’n groot bedrag niet past voor een wethouder in Rotterdam. Van Gils zelf blijft erbij dat alles volgens de regels is gelopen en wil geen afstand doen van de eerder gemaakte afspraken.

Arjan van Gils stopte in juli 2018 in Amsterdam als baas van alle ambtenaren. Hij werd tot het einde van dat jaar tijdelijk gedetacheerd bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten. Hij kreeg in januari 2019 wel een bedrag van 75 duizend euro mee als ontslagvergoeding. Volgens Van Gils werd daarbij aan alle regels voldaan.

Van Gils kon het geld gebruiken, omdat hij als zzp'er aan de slag moest en geen garantie had op werk. Maar twee maanden later werd Van Gils in Rotterdam benoemd als de opvolger van de zelf opgestapte wethouder Adriaan Visser.

Verzwegen

Het stoort de oppositiepartijen dat Van Gils tijdens zijn sollicitatiegesprek niets over deze zaak gezegd heeft. Ook vertelde hij niet dat er onduidelijkheid was bij de accountant van de gemeente Amsterdam en dat er geen goede administratie was over uren die Van Gils voor Amsterdam nog had gewerkt eind vorig jaar.

Donderdag ging de Rotterdamse raad in debat met Van Gils. Al direct maakten partijen duidelijk dat ze het niet melden van deze zaken een doodzonde vinden. De Partij voor de Dieren noemde Van Gils een 'centenschraper'.

Integriteit

Denk vond het ontoelaatbaar dat hij ook nog 11 duizend euro van de gemeente Amsterdam kreeg voor het volgen van een korte opleiding aan Nyenrode Business Universiteit. Volgens Denk-fractievoorzitter Van Baarle is dat niet uit te leggen aan Rotterdammers die voor een opleiding soms een tweede baan moeten nemen of een lening moeten afsluiten.

Leefbaar Rotterdam riep de wethouder op om af te zien van de vergoeding, omdat Van Gils ook in zijn huidige functie verantwoordelijk is voor organisatie en integriteit. Hij zou alle grip en gevoel met de buitenwereld verloren hebben door dit geld te accepteren.

Spoedoverleg

Toen duidelijk werd dat Van Gils geen afstand wilde doen en zei dat hij het niet gemeld had omdat hij vond dat het geen zaak voor Rotterdam was, werd de vergadering stilgelegd. Hij had de vergoeding niet geaccepteerd als hij toen al uitzicht had gehad op een nieuwe baan.

Vijf uur lang is er spoedoverleg geweest tussen alle partijen. Even leek de coalitie wel mee te willen met de oproep van de oppositie, maar dat veranderde uiteindelijk.

Er is uiteindelijk een moreel appèl gedaan op Van Gils om toch van de vergoeding af te zien. Dat wilde hij niet. Wel heeft hij beloofd om de regels voor nieuwe gevallen aan te passen. De vergoedingen worden soberder.

Over twee weken wordt er gestemd over de motie voor het moreel appèl.