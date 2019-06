Neptunus bouwt zege op DSS in slotfase uit

In de eerste inning scoorde international Dwayne Kemp voor Neptunus, maar DSS kwam via Koen Halderman en een homerun van Aldi Guzman weer op voorsprong. Waarna een inning later Dwayne Kemp met een homerun voor Neptunus ervoor zorgde dat hijzelf maar ook Coco Johnson konden scoren. Na zes innings deed Benjamin Dille daar nog een schepje bovenop door de 4-2 op de borden te lopen.

In de slotfase leek het nog even spannend te worden door een run van Diamond Silberie voor de Haarlemse gastheren. Maar in inning negen liep Neptunus over DSS heen. Twee wilde worpen zorgden voor runs van Julian Goins en Coco Johnson. Niet veel later scoorden Benjamin Dille, Mick Vos en internationals Stijn van der Meer, Dwayne kemp, Dudley Leonora en Gianison Boekhoudt



Door de zege blijft Neptunus ruim aan kop met 50 punten uit 28 wedstrijden. Naaste achtervolgenr LΔAmsterdam staat op zes punten achterstand tweede in de Hoofdklasse. Neptunus kan zich dit weekend al verzekeren van de play-offs als het zelf twee keer wint van DSS en Quick en HCAW onderling één wedstrijd van elkaar winnen. Buiten de top vier terechtkomen is dan onmogelijk voor de Rotterdammers.