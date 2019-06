Familie Kindt uit Westmaas gaat met zeilschip 'Three of a Kind(t)' de wereld over

De familie Kindt uit Westmaas droomt al jaren van het maken van een wereldreis met hun zeilboot. En nu hun enige zoon Matthijs 16 is geworden, hebben ze besloten het ook écht te gaan doen. Met hun zeilschip 'Three of a Kind(t)' willen ze de wereld over, en vier tot zes jaar wegblijven.

Hun 12-meter lange schip ligt nu nog in de jachthaven Marina in Rotterdam. Daar valt meteen één ding op: een tas in de vlaggenmast. "Matthijs is geslaagd voor het vmbo", legt zijn moeder Helen uit.

Hij is nog leerplichtig in Nederland, maar voor hun reis schrijft het gezin zich uit in Nederland. "Dat is wettelijk verplicht", zegt Helen. "We hopen dat hij op deze reis een levenservaring krijgt, dingen gaat leren en doorzettingsvermogen krijgt, wat onhaalbaar is op school. Als hij terugkomt, gaat hij studeren."

Reis



De voorbereidingen voor de reis zijn in volle gang, want volgende maand vertrekt het gezin. Het huis is verkocht en de banen zijn opgezegd. "We kunnen het huis niet aanhouden als we weg zijn", legt Helen uit. De reis wordt betaald van de erfenis van Helens ouders.

De eerste stop wordt Spanje. "Daar zullen we lang verblijven. Dan gaan we nog naar Portugal, Marokko, de Canarische eilanden en dan steken we over naar Suriname. Daar vieren we kerst en oud en nieuw", vertelt vader Harmen. "In januari vertrekken we richting het Caraïbisch gebied. We hopen daar wel even te blijven."

Geen wifi



Matthijs heeft zin in de reis, maar ziet ertegenop dat hij zijn vrienden in Nederland achterlaat. "En dat je ook bijna geen wifi meer hebt", vertelt de 16-jarige. Toch ziet hij wel voor zich hoe hij zijn dagen op het zeilschip gaat invullen. "Ik ga proberen vis te vangen, ik ga films kijken, buiten zitten en wat spelletjes spelen."