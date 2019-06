Feyenoord in Shanghai op zoek naar sponsors

Bijna dertig bedrijven en instellingen in Rotterdam zijn in Shanghai voor een handelsmissie. Naast burgemeester Aboutaleb en afgevaardigden van het Havenbedrijf Rotterdam en het Erasmus MC is ook Feyenoord-directeur Jan de Jong mee naar China, om interesse te wekken voor sponsoring van de Rotterdamse voetbalclub.

"Er zijn natuurlijk hartstikke veel Chinese bedrijven die ook in Nederland aan de weg proberen te timmeren", zegt De Jong. "Dat kan bijvoorbeeld door sponsoring, dus proberen we partijen te interesseren om sponsor te worden van Feyenoord."

De directeur ziet ook een andere mogelijkheid in Azië voor de club. "Er komt een groot project aan waarin 1,5 miljard geïnvesteerd moet worden", zegt hij, verwijzend naar Feyenoord City. "Misschien hebben Chinese partijen interesse om daar in te investeren. Voor hen kan het ook aantrekkelijk zijn."

Cultuur

Lopen ze in Azië al warm voor zoiets? "Dat is te vroeg om te kunnen zeggen, zo gaat het in China ook niet", zegt De Jong. "Het is niet dat je één keer om de tafel gaat zitten. Er is een Chinese cultuur, daar moet je een beetje aan wennen en weten hoe dat gaat. Het gaat niet over één nacht ijs."

Tijdens het bezoek aan Shanghai bezochten de Rotterdammers ook een concert van het Rotterdam Philharmonisch Orkest, in de Shanghai Symphony Hall. De handelsmissie van gaat na China verder in Japan.