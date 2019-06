Dubbel popfestijn in Wantijpark Dordrecht

"We gaan er weer een mooi feestje van maken", zegt organisator Magchiel Koekkoek van Live at Wantij en Wantijpop. De festivals vinden dit weekeinde plaats in het Dordtse Wantijpark.

Live at Wantij, dat vrijdag wordt gehouden, is uitverkocht. "We willen hier ook niet meer dan 9500 mensen hebben. Zo heeft iedereen ruimte en zicht op het podium", licht Koekkoek toe.

Zanger Wulf bijt vrijdagmiddag het spits af, gevolgd door Dordtenaar Nielson. 's Avonds treden Racoon en Di-Rect op.

Wantijpop



Een dag later volgt het gratis festival Wantijpop, met enkele opvallende namen. Zangeres Merol treedt zaterdag als eerste op in haar geboortestad. De afsluitende band, The Dirty Daddies, komt ook uit Dordrecht. Tussendoor treedt onder meer Ilse de Lange op.

Grote namen op een klein festival, beaamt Koekkoek. "Dat is vooral mogelijk dankzij de verkoop van VIP-kaarten. En soms heb je geluk, dat een grote artiest toevallig in de buurt is en een optreden in Dordt er even bij kan doen."

De combinatie van een betaald en gratis popfestival vindt hij ideaal. "Alles wat deze week is opgebouwd kunnen we nu twee keer gebruiken. Dat scheelt de helft van de kosten."

Weer



Alleen maar een gratis festival, zoals vroeger, is inmiddels te risicovol, zegt hij: "Je moet het dan vooral hebben van horeca-omzet, maar als het weer tegenzit kan dat een flinke strop zijn."

Hoe het weer dit weekeinde uitpakt is nog onduidelijk. De voorspellingen lopen nogal uiteen. Als het zaterdag droog blijft worden er in het Wantijpark zo'n 20 duizend bezoekers verwacht.