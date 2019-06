Dordtse GGD viert honderdjarig bestaan

In de rij voor inenting tegen polio in 1992 (foto: Archief GGD ZHZ)

De GGD in Dordrecht viert komende week het honderdjarig bestaan. RTV Rijnmond blikt deze week in een serie op radio en televisie met enkele medewerkers terug op de afgelopen eeuw.

Slechte hygiëne en nare infectieziektes waren honderd jaar geleden de aanleiding voor de gemeente Dordrecht om een gezondheidsdienst in het leven te roepen. Daarvoor werd 14 duizend gulden per jaar uitgetrokken.

Archief

Een opmerkelijke advertentie uit 1925, voor de werving van een nieuwe rijwielzuster, is nog in het archief bewaard gebleven. Deze wijkverpleegster moest een stevige tante zijn, want ze moest ook zieken kunnen dragen en hen per bakfiets kunnen vervoeren.

Al snel ontwikkelde de dienst zich tot méér dan alleen bestrijder van ziektes. "Beschermen, bewaken en bevorderen" luidt nu de missie van wat tegenwoordig de GGD Zuid-Holland Zuid heet.

In de Tweede Wereldoorlog zorgde de GGD in Dordrecht voor voedsel voor zieken en werden ondervoede ambtenaren in de hongerwinter geadviseerd korter te werken.

Vaccinatie

Ondanks immer herhaalde vaccinatiecampagnes staken met regelmaat epidemieën de kop op. Een beruchte was de polio-uitbraak in 1992, die vooral toesloeg in de Alblasserwaard.

Het weigeren van niet-ingeënte kinderen door kinderdagverblijven blijkt niet nieuw. In 1938 moesten ouders een pokkenbriefje overleggen om hun kind op school te kunnen krijgen.

Jeugdgezondheidszorg was altijd een prioriteit van de GGD. Voor de uitvoering zorgden onder meer een schoolarts en een schooltandarts. Die laatste werkte zonder verdoving en werd 'bekkenbeul' genoemd.

Blauwe Zone

In de komende honderd jaar hoopt de Dordtse GGD dat haar werkgebied een 'Blauwe Zone' wordt. Dat zijn afgebakende gebieden waarvan de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving deelt en waar de mensen meetbaar langer leven. De wereld telt er nu maar een handjevol.

De losse delen van de RTV Rijnmond-serie over een eeuw GGD in Dordrecht zijn hierboven in één video te zien.