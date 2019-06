Sparta oefent tegen NAC en Willem II

Het gepromoveerde Sparta oefent in de voorbereiding onder meer tegen Willem II en NAC. Trainer Henk Fraser start op zaterdag 22 juni aan het nieuwe seizoen. Om 1:00 is de eerste training in het stadion.

Op woensdag 26 juni staat de eerste oefenwedstrijd voor Sparta op het programma bij hoofdklasser VOC. Op zaterdag 29 juni wacht het Schiedams elftal XI. De eerste serieuze test is voorlopig vastgesteld op woensdag 17 juli wanneer eredivisieclub Willem II de sparringspartner van Sparta is. Op zaterdag 20 juli wacht de jaarlijkse confrontatie met het gedegradeerde NAC.

Dit is het voorlopige oefenschema van Sparta. Er wordt nog gekeken naar een oefenwedstrijd in het weekend van 27 juli, een week voor de competitiestart. Het is nog niet bekend of Sparta op trainingskamp gaat.