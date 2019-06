Verdachten brand en schietpartij langer vast

De verdachten in twee Rotterdamse politiezaken blijven langer vastzitten, heeft de rechtbank vrijdag besloten. Het gaat om de brand Hilledijk op 13 april en de schietpartij op de Waldeck Pyrmontlaan in Kralingen, zondagavond 9 juni.

Een 54-jarige Rotterdammer, die wordt verdacht van het aansteken van een brand aan de Hilledijk in Rotterdam op 13 april, blijft twee maanden langer in voorarrest. Bij de brand kwam een 27-jarige Rotterdammer om het leven. De politie sloot eerder meerdere aanhoudingen niet uit, maar laat weten dat er nog niet meer arrestaties zijn.



Vijf personen moeten nog twee weken vastzitten voor de schietpartij, zondagavond in Kralingen. Een man werd vier keer in zijn been geraakt.

De verdachten zijn een 24-jarige man uit Culemborg, een 23-jarige man uit Alphen aan den Rijn, een 40-jarige man uit Sommelsdijk, een 36-jarige man met nog onbekende woonplaats en een vrouw van 27 uit Hellevoetsluis. In een voertuig van de verdachten werden twee vuurwapens gevonden.

Het slachtoffer wordt niet verdacht. Het is een 33-jarige man met een onbekende woonplaats. Hij droeg een hesje van No Surrender.