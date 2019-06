Fietsster zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen

Een fietsster en vrachtwagen zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Goudsesingel in Rotterdam-Centrum. Het ongeluk gebeurde even na 10:30 uur.

De vrachtwagen wilde afslaan naar rechts. De vrouw op de fiets zat daarbij in de dode hoek van de vrachtwagen en is uiteindelijk onder de vrachtwagen terecht gekomen, laat een woordvoerder van de politie weten. Ze is zwaargewond geraakt aan haar been, maar was wel aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De Goudsesingel is daarom voorlopig afgesloten tussen Oostplein en Pompenburg. De vrachtwagenchauffeur wordt verhoord.