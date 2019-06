Feyenoord begint de competitie tegen Sparta

Om nog meer wedstrijden uit te kunnen zenden is er in sommige speelronden een wedstrijd op zondagavond om acht uur. Alle clubs krijgen om 14:00 het competitie-concept in handen. Als daar geen problemen naar voren komen dan wordt om 16:00 het definitieve programma naar buiten gebracht.

Vrijdag 2 augustus start de eredivisie met de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Willem II. Een week eerder op zaterdag 26 juli spelen Ajax en PSV om de Johan Cruyff Schaal. Volgens het uitgelekte programma speelt Feyenoord een week later uit bij Heerenveen. Sparta speelt dan op vrijdagavond 9 augustus thuis tegen VVV Venlo.

De eerste Klassieker staat op 27 oktober op het programma in Amsterdam. Om 16:45 is het Ajax-Feyenoord en op zondag 22 maart is de return in de Kuip.

De tweede Rotterdamse derby is op zondag 15 maart. Op het Kasteel is het dan om 12:15 uur Sparta-Feyenoord. Feyenoord-PSV wordt afgewerkt op 15 december in de Kuip om half drie en op 1 maart wordt PSV-Feyenoord om half drie gespeeld in Eindhoven.

In de eerste divisie speelt FC Dordrecht op vrijdag 9 augustus thuis tegen het gedegradeerde NAC Breda. Excelsior speelt op zaterdag 10 augustus om 19:45 de eerste wedstrijd thuis tegen Jong FC Utrecht. De regioderby Excelsior-FC Dordrecht wordt in het interlandweekend van zondag 13 oktober gespeeld. In Kralingen wordt om 16:45 afgetrapt. Op vrijdag 10 januari, de eerste wedstrijd na de winterstop is het FC Dordrecht-Excelsior.