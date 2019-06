Feyenoord begint de competitie tegen Sparta toch om half drie

In eerste instantie wilde de KNVB voortaan ook op zondagavond om 20:00 voetballen, maar de clubs waren daar op tegen. De KNVB heeft vrijdag het nieuwe conceptprogramma gepresenteerd aan alle clubs. Clubs en gemeenten kunnen de komende dagen eventuele problemen doorgeven. De verwachting is dat het definitieve programma de komende week bekend wordt gemaakt.

Vrijdag 2 augustus start de eredivisie met de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Willem II. Een week eerder op zaterdag 27 juli spelen Ajax en PSV om de Johan Cruyff Schaal. Een week later speelt Feyenoord uit bij Heerenveen. Sparta speelt dan op vrijdagavond 9 augustus thuis tegen VVV Venlo.

De eerste Klassieker staat op 27 oktober op het programma in Amsterdam. Om 16:45 is het Ajax-Feyenoord en op zondag 22 maart is de return in de Kuip.

De tweede Rotterdamse derby is op zondag 15 maart. Op het Kasteel is het dan om 12:15 uur Sparta-Feyenoord. Feyenoord-PSV wordt afgewerkt op 15 december in de Kuip om half drie en op 1 maart wordt PSV-Feyenoord om half drie gespeeld in Eindhoven.

In de eerste divisie speelt FC Dordrecht op vrijdag 9 augustus thuis tegen het gedegradeerde NAC Breda. Excelsior speelt op zaterdag 10 augustus om 19:45 de eerste wedstrijd thuis tegen Jong FC Utrecht. De regioderby Excelsior-FC Dordrecht wordt in het interlandweekend van zondag 13 oktober gespeeld. In Kralingen wordt om 16:45 afgetrapt. Op vrijdag 10 januari, de eerste wedstrijd na de winterstop is het FC Dordrecht-Excelsior.