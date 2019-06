Man met zwarte pruik en roze koffer overvalt kledingwinkel

Een man met een opvallende outfit heeft vrijdag aan het begin van de middag een kledingwinkel in winkelcentrum Oosterhof in Rotterdam-Oost overvallen. De man ging er vandoor met een geldbedrag. Niemand raakte gewond.

De overvaller kwam rond 12:30 uur de winkel binnen. Hij droeg een zwarte lange pruik, een rode regenjas en een roze rolkoffer. De man bedreigde de medewerkster van de winkel aan de Kreeftstraat met een mes en eiste geld. Hij deed vervolgens een greep in de kassa en verliet de winkel.

Buiten deed hij zijn pruik af en zijn jas uit. Dat stopte hij in de koffer en liep het naastgelegen wooncomplex in. De politie heeft het complex uitgekamd en vond de koffer met kleding, maar de overvaller is nog niet gepakt.