Maak Kanker Kansloos - Bellen met Janita de Koeijer

Vorig jaar haalden RTV Rijnmond en het Daniel den Hoed Fonds samen bijna vijf ton op tijdens de actie Maak Kanker Kansloos. Ook dit jaar slaan we de handen ineen, nu om geld in te zamelen voor het onderzoek naar immuuntherapie. Deze behandeling leert het eigen afweersysteem kankercellen herkennen en vernietigen. In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam wordt natuurlijk enorm meegeleefd en daarom bellen we met oncologie verpleegkundige Janita de Koeijer.

Janita werkt alweer 9 jaar op oncologie afdeling. Haar dagen bestaan uit dossiers lezen, medicijnen uitdelen en even een praatje maken met patiënten; hoe gaat het met je? Er zijn tussendoor ook de mensen die komen voor chemo-opnames. Er zijn kuren van vijf dagen of 24 uur. "Het begeleiden in het ziekteproces is mooi en dankbaar werk."

Toevallig heeft Janita uitgezocht hoeveel sterfgevallen er op haar afdeling zijn. Op Neurologie zijn er 77 sterfgevallen per jaar en op oncologie zijn het er 55 per jaar.

"Mensen zeggen; wat heb je een zwaar beroep, maar dat is het niet want het is een leuke baan! Er is gewoon een hechte cultuur en we praten even alles van ons af voordat we naar huis gaan."

