Maak Kanker Kansloos - De enige echte Rotterband armband

Deze week praten we met mensen die een sportieve uitdaging aangaan om geld in te zamelen voor Maak Kanker Kansloos maar er zijn ook mensen die op een andere manier een steentje bijdragen. Danny en Wesley Koring rijden een stukje mee met de Maak Kanker Kansloos tram!

Danny en Wesley hebben een speciale 'Rotterband'-armband ontwikkeld: een First Limited Edition! De armband kost €29,99 waarvan €10 naar het Daniel den Hoed Fonds gaat.

- Deze Rotterband is een initiatief van Rottergram. Rottergram laat je de stad ontdekken; de bekende en minder bekende plekken. De verhalen en de mensen erachter.

Danny Koring is oprichter van Rottergram en de eerste ambassadeur van Rotterband: "Mijn doel in het leven is om mensen te helpen en met mijn projecten in Rotterdam hoop ik een steentje bij te dragen. Nu zijn wij Rotterband gestart om goede doelen en projecten in Rotterdam te steunen. Per verkocht bandje gaat er €10 naar een goed doel. Iedere maand kiezen wij met jullie een ander goed doel, om zoveel mogelijk mensen te helpen!

Deze maand doneren wij de opbrengst aan het Daniel den Hoed Fonds".

De 'Rotterband'is nog te bestellen: https://rotterband.nl/

Leuk cadeau voor vaderdag ook!